Salários de jogadores do Benfica divulgados na Internet

Hoje às 11:08, atualizado às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Semanas depois de terem sido divulgados alegados e-mails do comentador desportivo Pedro Guerra, da conta associada ao Benfica, o clube da Luz vê agora públicos os valores dos contratos de alguns jogadores.

Segundo o portal "Sapo", Luisão - que veste a camisola encarnada desde 2003 - e Salvio - que foi comprado a título definitivo em 2012 - são, alegadamente, os jogadores do Benfica com os salários mais altos, auferindo 250 mil euros por mês, cada um. O salário anual bruto do argentino terá passado de 1,9 para três milhões de euros no fim de 2016.

A razão do aumento prende-se com o facto de Salvio não ter sido transferido até ao início de setembro de 2016. De acordo com o "Sapo" e com o desportivo "Record", no mesmo dia em que o camisola 18 renovou contrato com o Benfica, em junho, terá assinado um aditamento que previa um aumento de salário para três milhões por ano, caso não fosse transferido para outro clube até dois de setembro.

Ainda no alegado aditamento, ficou estabelecido que o argentino passaria a receber 200 mil euros por cada dez jogos a titular na mesma época.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O contrato consta de um conjunto de documentos divulgados esta quarta-feira à noite pelo blogue "Mercado do Benfica Polvo", escreve a "Tribuna Expresso".

Segundo a mesma documentação, Zivkovic recebe 197 mil euros mensais, usufruindo do contrato mais vantajoso de todos os divulgados, uma vez que o valor do salário anual vai aumentando de época para época, podendo chegar aos 4,9 milhões de euros em 2020/21. Além de que tem uma cláusula que lhe garante três milhões assim que sair da Luz.

Rafa, que chegou ao plantel encarnado no verão de 2016, tem, alegadamente, um ordenado bruto de 164 mil euros, e Pizzi, o melhor jogador do campeonato da época passada, recebe menos que os anteriores, auferindo 125 mil euros mensais.