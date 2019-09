Salvador acusa Benfica de "vitimização"

Hoje às 18:13 Facebook

Presidente do Braga reage às queixas do Benfica sobre os preços dos bilhetes no jogo do último domingo.

"O Benfica não pode exigir que os outros façam o que eles não fazem na casa deles. Os preços que o Braga praticou são os que o Benfica pratica na sua casa", afirmou o presidente do clube minhoto.

Salvador assegura que propôs ao Benfica a cedência de bilhetes a 10 euros, que o clube lisboeta terá recusado. O presidente do Braga acusa ainda o Benfica de "vitimização".

"O Braga propôs uma permuta com 1500 bilhetes a 10 euros, que o Benfica recusou. O Benfica, independentemente da grande instituição que é, não pode atirar coisas para o ar sobre os preços quando o faz em sua casa. Isso é tudo uma demonstração de vitimização que de facto não existe", concluiu Salvador.