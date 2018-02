Salvador aponta "factos graves"ao diretor-geral da SAD do Braga

Almiro Ferreira Hoje às 16:38 Facebook

João Gomes está sob alçada disciplinar do clube e corre o risco de ser despedido por justa causa.

O tema era quase tabu, mas falou-se em surdina entre a expedição do Braga a Marselha. António Salvador não se furtou e levantou o véu sobre o processo disciplinar com vista ao despedimento de João Gomes com justa causa.

O diretor-geral da SAD do Braga foi despedido e foi a ausência mais notada na viagem da comitiva minhota a Marselha.

"Fiquei muito surpreendido. Tive conhecimento de factos graves. O gabinete jurídico aconselhou o despedimento com justa causa, por quebra de confiança. O processo vai correr normalmente. A SAD também vai continuar a funcionar com toda a normalidade. Não vamos contratar ninguém para o cargo. Foi constituída uma comissão executiva, que vai nomear alguém para desempenhar as funções", disse Salvador, recusando a responder a qualquer outra questão sobre o assunto.

"Vamos ter de aguardar pelo processo", rematou o presidente da SAD do Braga.