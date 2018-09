Salvador diz que Supertaça é primeiro de muitos títulos do Braga

Ontem às 22:50 Facebook

Twitter

O presidente do Sporting de Braga disse esta segunda-feira que a Supertaça de futebol feminino que a equipa conquistou domingo, diante do Sporting, "vai ser o primeiro de muitos títulos" que o clube vai conquistar na modalidade.

A câmara municipal de Braga recebeu o plantel nos Paços do Concelho para homenagear a vitória de domingo, em Viseu, no desempate por grandes penalidades (5-4), após o empate 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

"Quero cumprimentar e deixar uma palavra de gratidão às jogadoras que conquistaram este troféu, que há muito tempo ambicionávamos, desde a primeira hora em que estamos neste projeto do futebol feminino", afirmou o líder arsenalista.

Para António Salvador, "este vai ser o primeiro de muitos títulos que o Sporting de Braga vai conquistar ao longo dos próximos anos no futebol feminino".

"Temos feito uma aposta muito forte neste projeto, que está em crescendo a nível nacional e internacional e dá visibilidade ao clube, cidade e à região", considerou.

Falando como "representante desta equipa belíssima", a média Vanessa Fernandes frisou a "enorme satisfação e orgulho" com que foram recebidas na edilidade.

"Esta Supertaça é nossa e ninguém nos vai tirar este mérito. Obrigado pela aposta, sabíamos que este momento nos ia sorrir, é uma sensação única", disse.

António Salvador aproveitou para deixar uma bicada às jogadoras que saíram do Sporting de Braga para o Benfica, que se estreia em 2018/19 no futebol feminino.

"Não foi preciso, como fizeram outras atletas, desertar para outro clube, para Lisboa, para ganhar o primeiro título. As nossas jogadoras, como a Vanessa, a nossa capitã, a Rute, a Ana Rita e as outras que transitaram do ano passado, mostram o amor que têm pelo clube. Para vencer, é preciso ter paixão e amor por aquilo que fazem", disse.

O presidente da autarquia, Ricardo Rio, disse ainda que foi ultrapassado o diferendo com o clube para o arranque da segunda fase da cidade desportiva do Sporting de Braga, que vai incluir a construção de um pavilhão multiúsos, reconvertendo o projeto da inacabada piscina olímpica, anexo ao Estádio Municipal de Braga.