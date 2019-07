Salvio a caminho do Boca Juniors

Hoje às 17:12 Facebook

Eduardo Salvio vai mesmo ser jogador do Boca Juniors. O acordo entre o Benfica e o clube argentino está fechado e o jogador ficou inclusive de fora da comitiva encarnada que viajou para os EUA, na manhã desta segunda-feira.

O entendimento entre as partes ficou definido num recente encontro entre Luís Filipe Vieira e Daniel Angelici, líder do Boca Juniors, que, segundo a imprensa argentina, garantiu a compra de 50% do passe do extremo das águias.

O negócio fez Eduardo Salvio saltar da comitiva encarnada que partiu na manhã desta segunda-feira para os EUA, onde participará na International Champions Cup. A operação deve ser formalizada brevemente.

O futebolista mostrara recentemente vontade de regressar ao seu país e abraçar o projeto do emblema da Bombonera. No entanto, numa primeira fase, os responsáveis argentinos apenas encaravam a possibilidade de empréstimo com um pagamento de uma taxa reduzida e sem qualquer envolvente em relação à compra. Uma posição na altura rejeitada por Luís Filipe Vieira e que entretanto foi alterada.