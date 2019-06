Salvio a chegar ao Boca Juniors e Fábio Coentrão ao Flamengo

JN Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Salvio está cada vez mais próximo de deixar o Benfica para rumar ao Boca Juniors. Na Argentina garantem que o jogador deu o sim ao clube de Buenos Aires e a mãe do ainda benfiquista revelou que vai tê-lo "novamente por perto". Também a caminho da América do Sul, mas para o Brasil, Fábio Coentrão está perto do Flamengo.

Benfica: Na Argentina garantem que Salvio já aceitou transferir-se para o Boca Juniors, sendo que agora o clube de Buenos Aires vai negociar com o Benfica a mudança do internacional argentino, que renovou este ano com os encarnados, tendo contrato válido até junho de 2022. De resto, a mãe do jogador já comentou o assunto: "vou tê-lo novamente por perto", disse.

F. C. Porto: Zé Luís pode estar mais próximo de rumar ao Dragão, uma vez que o Spartak Moscovo anunciou a contratação de Ezequiel Ponce, avançado que pertencia aos quadros da Roma e que na época passada esteve emprestado ao AEK Atenas. Com a chegada do atacante ao clube moscovita, o internacional cabo-verdiano pode eventualmente tornar-se num alvo mais acessível para o F. C. Porto.

Sporting: Leonel Pontes é o novo treinador da equipa sub-23 dos leões. O antigo técnico do Marítimo e adjunto de Paulo Bento sucede no cargo a Alexandre Santos.

Boavista: Walter Clar, lateral-esquerdo paraguaio, é reforço dos axadrezados para a próxima época. O jogador de 24 anos chega por empréstimo do Sol América, havendo, no entanto, opção de compra.

Santa Clara: Ukra vai continuar a representar os açorianos por mais duas temporadas, tendo chegado a acordo para a renovação do contrato.

Marítimo: Frank Bambok, médio natural dos Camarões e formado no PSG, é reforço do Marítimo. Os madeirenses já oficializaram a transferência do jogador que na última temporada competiu no Maccabi Petah Tikva.

Flamengo: Fábio Coentrão, que na última temporada representou o Rio Ave, pode estar a caminho do futebol brasileiro para representar o Flamengo. De acordo com o Transfermarket, o lateral-esquerdo já aceitou a proposta do clube carioca que é treinado por Jorge Jesus, treinador com o qual trabalhou no Benfica e no Sporting.