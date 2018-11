Salvio dispensado da seleção argentina devido a lesão

JN Hoje às 17:56 Facebook

A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou, esta segunda-feira, que Eduardo Salvio foi dispensado do duplo compromisso com o México, marcado para 16 e 21 de novembro, devido a lesão.

O extremo dos encarnados sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo frente ao Ajax (1-1), na passada terça-feira, no jogo para a Liga dos Campeões, razão pela qual não foi convocado pelo técnico Rui Vitória para o jogo deste domingo frente ao Tondela.

Além de Salvio, também o central Nicolás Otamendi, ex-jogador do F. C. Porto e, atualmente no Manchester City, foi dispensado devido a lesão, tal como Matías Zaracho.

Os dois jogos particulares diante do México disputam-se em território argentino, o primeiro em Córdoba, já na sexta-feira, e o segundo em Mendoza, no dia 21 de novembro.