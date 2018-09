Salvio e Rafa dão vitória ao Benfica frente ao Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:54 Facebook

O Benfica venceu (2-1), este sábado no Estádio da Luz, o Rio Ave em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga. Salvio e Rafa foram os autores dos golos dos encarnados.

Com algumas novidades no onze - Conti, Svilar e Yuri Ribeiro alinharam de início - o Benfica entrou melhor no encontro e deu o primeiro aviso aos seis minutos, por Severovic. Após um lançamento lateral longo de Salvio, houve um desvio ao primeiro poste e o suíço surgiu depois a cabecear mas valeu uma boa defesa de Léo Jardim.

Não marcou Seferovic, marcou Salvio. Aos 20 minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor da equipa da casa após uma falta de Gabrielzinho sobre o avançado suíço e, na conversão do castigo máximo, o argentino não falhou e fez o 1-0, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte, os encarnados voltaram a festejar graças a um golo de Rafa. Na sequência de um contra-ataque bem conduzido por Salvio, o português finalizou da melhor forma com um remate cruzado e indefensável para Léo Jardim.

Os vila-condenses ainda reduziram aos 60 minutos. Depois de uma excelente jogada individual de Galeno,Carlos Vinícius rematou já dentro da área, sem hipóteses de defesa para Svilar. Perto do minuto 90, a equipa de José Gomes esteve muito perto de empatar: após um cruzamento da direita, Bruno Moreira cabeceou ao segundo poste mas a bola acabou por sair por cima.

Com este triunfo, o Benfica assume a liderança do Grupo A, com três pontos, mais dois do que o Aves e o Paços de Ferreira, que este sábado empataram sem golos. O Rio Ave é o quarto e último classificado, sem pontos.