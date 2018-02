Hoje às 19:43 Facebook

Extremo argentino foi submetido a uma artroscopia e não se sabe quando volta a estar disponível.

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, que Eduardo Salvio foi operado ao joelho direito, na sequência da lesão sofrida no jogo com o Rio Ave.

De acordo com informação prestada pelo site oficial das águias, o extremo argentino "foi submetido hoje a artroscopia do joelho direito, acompanhada pelo departamento médico do Benfica". A nota acrescenta que o "procedimento decorreu sem complicações", e que o atleta está "clinicamente bem".

Por saber está o tempo de paragem que Salvio terá pela frente antes de poder voltar a ser opção para Rui Vitória.