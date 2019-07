Salvio já se veste à Boca Juniors

Hoje às 22:00, atualizado às 22:20 Facebook

A transferência ainda não está fechada, mas o presidente do Boca não resiste e publica nas redes sociais uma fotografia com o Eduardo "Toto" Salvio e com ambos a segurar uma camisola do clube de Buenos Aires.

Se ainda não é oficial é oficioso. E tanto assim que o presidente do Boca Junior, Daniel Angelici, utilizou a conta pessoal no Twitter para dar as boas-vindas a Salvio.

O extremo de 29 anos deixa o Benfica após sete anos e cinco títulos de campeão nacional.

O trespasse deverá custar ao Boca Juniors sete milhões de euros por metade do passe.