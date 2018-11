Salvio e Gabriel no onze do Benfica frente ao Ajax. Pizzi fica de fora

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50, atualizado às 18:55 Facebook

O Benfica recebe, esta quarta-feira, o Ajax em jogo a contar para quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. Salvio e Gabriel são as novidades no onze do Benfica. Gedson também vai a jogo e Pizzi ficou de fora.

Para o encontro desta quarta-feira, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi e Lema. Do lado dos holandeses, Erik Ten Hag pode contar com o plantel na máxima força. Só uma vitória frente à equipa holandesa mantém o Benfica na corrida por uma vaga nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Gabriel, Salvio, Jonas e Cervi.

Onze do Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliagico, De Jong, Schöne, Ziyech, Van de Beek, Neres e Tadic.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo do italiano Gianluca Rocchi.