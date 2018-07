Samaris e Luisão titulares no Benfica frente ao Tondela

Sofia Esteves Teixeira 28 Abril 2018 às 17:08 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Tondela em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Samaris e Luisão são as novidades no onze de Rui Vitória. Fejsa e Jardel ficaram de fora.

Para o duelo deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Jonas e Krovinovic. Do lado dos auriverdes, Ícaro Silva, Murilo, Nick Ansell, Pité, Junior Pius, Tembeng (lesionados) e Pedro Nuno, cedido pelo Benfica, não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, as águias venceram os cinco. O Tondela nunca conseguiu vencer o Benfica.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Luisão, Rúben Dias, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Rafa, Zivkovic, Cervi e Raúl Jiménez.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Jorge Filipe, Ricardo Costa, Joãozinho, Tyler Boyd, Bruno Monteiro, Claude Gonçalves, Miguel Cardoso, Tomané e Hélder Tavares.

O pontapé de saída está marcado para as 18.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). Vítor Ferreira (Braga) será o videoárbitro.