Samir Nasri suspenso seis meses por doping

O francês Samir Nasri foi esta terça-feira suspenso por seis meses, por violação dos regulamentos antidoping da UEFA.

O antigo jogador do Sevilha foi considerado culpado depois de ter recebido um tratamento vitamínico intravenoso na Drip Doctors, em Los Angeles, que incluía as vitaminas C e B, lisina e zinco, combinadas com nutrientes formulados especificamente para combater superinsectos e vírus comuns.

Após investigar o caso, o comité disciplinar da UEFA decidiu suspender Nasri por seis meses por desrespeitar o código da Agência Mundial Antidopagem (AMA).

O jogador francês de 30 anos está atualmente sem clube depois de ter rescindido com os turcos do Antalyaspor.