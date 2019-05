Sandro Lima a caminho do Gil Vicente

Ricardo Cruz Hoje às 13:26 Facebook

Avançado brasileiro reencontra Vítor Oliveira, com quem trabalhou no Chaves, há quatro épocas

Sandro Lima está muito perto de se tornar reforço do Gil Vicente. O avançado, de 28 anos, que na última época representou o Estoril, na LigaPro, era cobiçado por muitos clubes da segunda liga, mas optou por jogar no principal escalão do futebol português.

Esta contratação era um desejo do técnico Vítor Oliveira, que orientou o avançado no Chaves, na época 2015/16, que culminou com a subida dos flavienses ao primeiro escalão.

Os galos continuam a arrumar a casa e, nos próximos dias, o experiente treinador vai deslocar-se ao Brasil, numa missão de prospeção, para observar potenciais reforços para a temporada 2019/20.