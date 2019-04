Sandro Rosell absolvido após dois anos de prisão preventiva

Hoje às 17:03 Facebook

Falta de provas, sentenciou a Audiência Nacional de Madrid, que iliba o ex-presidente do F.C. Barcelona das acusações de braqueamento de capitais e de comissões recebidas por Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol.

Não foi possível confirmar as alegações e, portanto, perante as dúvidas semeadas, prevaleceu o princípio de in 'dubio pro reo'", esclareceu o tribunal.

Rosell, 55 anos, estava em prisão preventiva havia quase dois anos. Era acusado de lavagem de 20 milhões de euros de comissões pelos direitos televisivos de 24 jogos da seleção brasileira de futebol e de um contrato com a Nike. A acusação pedia pena de seis anos de cadeia.

Além de Rosell, presidente do Barcelona entre 2010 e 2014, foram absolvidos outros cinco acusados.