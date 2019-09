Jogo entre Sanjoanense e Canelas termina com confusão

JN Hoje às 20:36 Facebook

O Sanjoanense-Canelas, da Série B do Campeonato de Portugal, ficou marcado por uma confusão entre adeptos e jogadores.

Os alvinegros venceram por 1-0 e Juninho, autor do golo, festejou em frente ao banco do Canelas, gerando-se, depois, uma enorme confusão. Dois adeptos entraram dentro de campo e foram identificados pela PSP.

Já depois do apito final, alguns jogadores do Canelas terão saído do balneário e envolveram-se em confrontos com os adeptos da Sanjoanense, obrigando à intervenção da PSP.

Veja as imagens da confusão: