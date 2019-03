Santa Clara e Aves com equilíbrio e sem golos

Hoje às 17:52 Facebook

O Santa Clara e o Desportivo das Aves anularam-se, este domingo, nos Açores, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo as suas séries de jogos sem perder na prova

O jogo foi equilibrado ao longo dos 90 minutos, com o Santa Clara a usufruir de maior número de oportunidades para se adiantar no marcador, valendo aos forasteiros a excelente prestação do guarda-redes Beunardeau para segurar a igualdade.

Com este empate, o Santa Clara mantém-se na oitava posição, com 32 pontos, enquanto o Desportivo das Aves subiu à 12.ª posição com 26.

O primeiro remate à baliza pertenceu ao Desportivo das Aves, aos 21 minutos, num cruzamento remate de Derley para defesa fácil de Marco.

Cerca de 10 minutos depois, Bernardeu teve de aplicar-se, numa defesa a um remate à meia volta de Bruno Lamas. Valeu a boa defesa, que voltou a brilhar aos 38, em resposta a um remate forte de Francisco Ramos.

Já perto do intervalo, Ukra assistiu Guilherme Schettine, que cabeceou ao poste, perante o desalento dos muitos adeptos locais presentes nas bancadas do Estádio de São Miguel.

Antes das equipas recolherem aos balneários, Mamadu ainda tentou colocar a formação açoriana na frente, mas o remate levou a bola muito por cima da baliza da equipa de Vila das Aves.

As duas equipas voltaram para a segunda parte no mesmo registo, muito equilibradas em campo, mas com o Santa Clara a criar mais oportunidades de golo.

Aos 75 minutos, Beunardeau volta a salvar os avenses, numa defesa a um remate de Bruno Lamas.

Dois minutos depois, João Henriques refrescou o ataque, com Pablo Lima, tirando o avançado Zé Manuel, mantendo assim o '4x3x3'.

O Desportivo das Aves esteve perto do golo, aos 78 minutos, mas Mama Balde, em busca de apoio, atirou a bola para trás em vez de avançar para a baliza e Kaio acabou por cortar o lance.