Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara e o Belenenses SAD empataram este domingo sem golos, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga, disputado em Ponta Delgada e após o qual os lisboetas continuam sem vencer.

Depois da derrota em casa com o Famalicão (2-0) e da vitória em Paços de Ferreira (1-0), a equipa açoriana conquistou mais um ponto e segue provisoriamente no nono lugar, com quatro pontos.

O Belenenses SAD, que arrancou com um nulo em Portimão e foi goleado em casa pelo Benfica (5-0), ainda não marcou qualquer golo no campeonato e ocupa o 14.º lugar, com dois pontos.

Veja o resumo: