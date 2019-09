Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara venceu este domingo por 2-0 na receção ao Moreirense, conquistando a primeira vitória em casa na Liga, em jogo da quinta jornada da prova.

Um golo marcado pelo avançado Zé Manuel perto do intervalo, aos 45+2 minutos, e um autogolo do angolano Fábio Abreu, aos 75, permitiram à equipa açoriana regressar aos triunfos no campeonato, depois de ter empatado nas duas rondas anteriores.

O Santa Clara subiu ao sexto lugar da Liga, com oito pontos, enquanto o Moreirense, que ainda não venceu fora de casa na prova, em três jogos, totaliza sete pontos, tendo descido para a nona posição.

Veja o resumo do jogo: