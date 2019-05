Santa Clara perde peça-chave do meio-campo para o futebol russo

Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Kaio Pantaleão vai representar o Krasnodar, atual segundo classificado do campeonato da Rússia.

O Santa Clara confirmou, esta segunda-feira, a transferência do médio brasileiro Kaio Pantaleão para o Krasnodar, segundo classificado do campeonato russo de futebol e na luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

"Ao Kaio, atleta que atuou por 42 ocasiões ao serviço do Santa Clara, agradecemos pela entrega, pela dedicação e pela qualidade que desde o início do seu percurso evidenciou nesta casa, desejando que o seu futuro pessoal e profissional seja o mais auspicioso possível", lê-se num comunicado do emblema açoriano. O valor do negócio não foi revelado.

Kaio, de 23 anos, foi peça-chave na equipa que terminou a Liga no 10.º lugar. Esteve duas épocas ao serviço do Santa Clara, onde chegou por empréstimo do Ferroviário (Brasil).