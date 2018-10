Santa Clara sobe ao quarto lugar ao vencer o Desportivo das Aves

Hoje às 19:12 Facebook

O Santa Clara venceu, este sábado, na visita ao Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou provisoriamente o Rio Ave no quarto lugar.

Bruno Lamas, aos 16 minutos, e César, aos 23, assinaram os tentos da formação açoriana, que jogou a partir dos 82 com menos um jogador, na sequência da expulsão de Fernando Andrade, já depois de Derley ter reduzido para a equipa avense, aos 79.

Com este triunfo, o quarto na prova, o Santa Clara subiu provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 14 pontos do Rio Ave, que hoje recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Desportivo das Aves somou o segundo desaire consecutivo na prova e permanece no 18.º e último lugar, com quatro pontos.