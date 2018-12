Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara venceu este domingo em casa do Moreirense por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, regressando aos triunfos depois de três derrotas consecutivas.

Um golo de Zé Manuel, aos 52 minutos, foi o suficiente para a equipa de Ponta Delgada assegurar os três pontos e regressar às vitórias, enquanto a equipa de Moreira de Cónegos somou a segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o Santa clara subiu ao nono posto, com 17 pontos, enquanto o Moreirense baixou ao 10.º, com 16.