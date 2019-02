Santa Clara vence em Vila do Conde. Rio Ave não ganha em casa desde outubro

Ontem às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara venceu nesta sexta-feira à noite o Rio Ave, em Vila do Conde, por 2-1. Os golos açorianos foram apontados por Fábio Cardozo e Schettine, enquanto o da equipa da casa foi concretizado por Rúben Semedo. Não há meio do Rio Ave voltar a vencer no seu estádio, o último triunfo foi em 27 de outubro (frente ao Chaves).

No jogo que abriu a 22.ª jornada da Liga, o conjunto de Daniel Ramos entrou bem mas, aos 27 minutos, sofreu o primeiro golo, num cabeceamento de Fábio Cardoso.

Os vila-condenses reagiram, tiveram várias oportunidades, e o empate chegou por Rúben Semedo, mesmo em cima do intervalo. Foi o primeiro golo do central após o seu regresso ao futebol português.

No segundo período, o jogo foi muito aberto, com lances de perigo para os dois lados, mas o Santa Clara foi mais eficaz. Num lance de contra ataque, Schettine aproveitou um ressalto para fazer o golo do triunfo. O Santa Clara subiu ao nono lugar e Rio Ave mantém-se no oitavo.