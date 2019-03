Santa Clara vence Vitória de Guimarães e isola-se no oitavo lugar

Hoje às 22:44 Facebook

O Santa Clara isolou-se este sábado, provisoriamente, no oitavo lugar da Liga, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 1-0, em encontro da 27.ª jornada.

Um golo de Zé Manuel, aos 26 minutos, selou o triunfo do conjunto açoriano, que colocou um ponto final numa série de três jogos sem ganhar.

Na classificação, o Santa Clara passou a somar 35 pontos, mais três do que o Rio Ave (recebe no domingo o Desportivo das Aves) e o Portimonense, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se com 42, em sexto, ficando a três do Moreirense, quinto.