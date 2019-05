São estes os convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações

Hoje às 12:34 Facebook

Foi esta quinta-feira divulgada a lista dos 23 convocados de Fernando Santos para a participação da Seleção Nacional de futebol na fase final da Liga das Nações, entre 5 e 9 de junho, em Guimarães e no Porto.

Em relação à última convocatória, que era alargada a 25 jogadores, destacam-se as saídas do médio João Mário e do avançado André Silva, que ficam de fora da fase final da Liga das Nações.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19.45 horas, um dia antes de a Inglaterra e a Holanda disputarem a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, à mesma hora.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, a 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19.45 horas, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 15 horas.

São estes os 23 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício; José Sá e Beto

Defesas: Raphael Guerreiro; Mário Rui; Rúben Dias; José Fonte; Pepe; Nélson Semedo e João Cancelo

Médios: Danilo Pereira; William Carvalho; Rúben Neves; Bruno Fernandes; Pizzi e João Moutinho

Avançados: Rafa Silva; Gonçalo Guedes; Bernardo Silva; João Félix; Diogo Jota; Cristiano Ronaldo e Dyego Sousa