Saponjic deixa Benfica em definitivo e dia de novidades no F. C. Porto

João Faria Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O sérvio Saponjic, pouco utilizado no Benfica, acertou a desvinculação a título definitivo e junta-se a João Félix no Atlético de Madrid. No F. C. Porto, destaques para as declarações dos recém-chegados Saravia e Marcano.

Benfica: O futebolista sérvio Ivan Saponjic, que estava vinculado às águias, deixou em definitivo os encarnados e assinou contrato com o Atlético de Madrid até 2022, anunciaram os dois clubes, sem divulgarem os valores envolvidos no negócio. O clube madrileno referiu que o avançado "assinou um contrato de três anos e passou nos exames médicos", antes de integrar o plantel que prepara a nova época em Los Angeles de San Rafael.

F. C. Porto. O internacional argentino Renzo Saravia manifestou uma "felicidade tremenda" por ter assinado pelos dragões e confessou ter-se aconselhado com Lisandro López, antigo avançado da equipa portista, com o qual se cruzou no Racing. "É uma felicidade tremenda estar no F.C. Porto. Tenho muita vontade de começar esta nova etapa, que, a nível pessoal, é um grande salto na minha carreira", afirmou o lateral direito, de 26 anos, em declarações ao site dos dragões.

Ainda no F. C. Porto, o espanhol Iván Marcano, que regressou aos portistas, realçou a felicidade por voltar a representar o clube, após um ano a jogar na Roma, admitindo que deveria ter permanecido no Dragão."Sinto-me muito feliz por voltar a este estádio e por voltar a ver gente que conheço tão bem, gente com quem passei muitas coisas. Estou muito feliz por este regresso. Este é um clube do qual, provavelmente, nunca devia ter saído", disse o defesa central, ao site do F.C. Porto.

Moreirense: O médio brasileiro Luiz Henrique assinou por cinco épocas. O clube minhoto descreve que o futebolista, de 22 anos, chega a Moreira de Cónegos depois de um acordo com o Clube Náutico Capibaribe para a compra de 80% do passe do atleta por 250 mil euros.

Barcelona: O jornal francês 'L'Equipe' avançou que os catalães já pagaram a cláusula 120 milhões de euros por Griezmann, através de uma transferência bancária. Mas a informação não foi confirmada pelos culés, pelo que o processo de mudança do avançado do Atlético de Madrid para os campeões espanhóis continua bloqueado.

Flamengo: O clube de Jorge Jesus anunciou a contratação do central Pablo Marí, de 25 anos, que chega do Manchester City e assina até dezembro 2022. O espanhol assinou pelos citizens em 2016/17 mas nunca chegou a vestir a camisola, tndo sido sucessivamente cedido ao Girona, NAC Breda e Deportivo da Corunha.