Saponjic: "O Atlético de Madrid tem muito mais nível que o Benfica"

Saponjic trocou esta época o Benfica pelo Atlético de Madrid e, na primeira entrevista como jogador dos colchoneros, o avançado de 22 anos considerou que o clube espanhol é maior do que o Benfica, embora tenha deixado elogios aos encarnados.

Oficializado no Atlético de Madrid, Saponjic juntou-se a João Félix nos colchoneros depois de três épocas ao serviço da equipa B do Benfica. O avançado, que na época passada marcou seis golos em 30 jogos disputados, deixou elogios ao companheiro de equipa e disse estar satisfeito com a mudança.

"Treinei com ele [João Félix] diariamente durante dois anos e desfrutei do talento como jogador. É um grande jogador. Creio que foi uma grande escolha do Atlético. Tudo está a correr muito bem e estamos a trabalhar forte todos os dias. É a melhor pré-época da minha carreira. Os primeiros sete dias foram muito duros, mas cada dia estou melhor", disse o sérvio em entrevista à "Marca".

Saponjic, que passou as últimas três épocas no Benfica, deixou elogios à equipa encarnada, embora considere que o Atlético de Madrid seja um "clube maior".

"O Benfica também é um grande clube e trabalhava com a equipa principal. Logicamente que o Atlético tem muito mais nível, mas este começo, com muito trabalho, está a ser bom", afirmou.