Sara Carbonero diz que Iker Casillas "vai ter uma vida 100% normal"

Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher do futebolista do F. C. Porto Iker Casillas, Sara Carbonero, afirmou, esta quinta-feira, que o guarda-redes espanhol "está muito bem" e que "vai ter uma vida 100% normal", após ter sofrido um enfarte do miocárdio na semana passada.

"[Casillas] Está muito bem, tranquilo em casa, muito relaxado e a receber muitas visitas. Ainda está a assimilar o que aconteceu, mas disseram-lhe que vai ter uma vida 100% normal", afirmou a jornalista, em Ibiza, em declarações reproduzidas pela agência EFE.

Sara Carbonero disse ainda que Casillas "é um bom paciente, que não se queixa em demasia e não dá trabalho".

O guardião espanhol sofreu na semana passada um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do F. C. Porto e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência, recebendo alta hospitalar na segunda-feira.

Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o F. C. Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os 'dragões' a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.