Sara Moreira desiste na maratona de Praga

A portuguesa Sara Moreira desistiu este domingo na maratona de Praga, vencida por Galen Rupp, que estabeleceu o novo recorde dos Estados Unidos, de 02:06.07 horas, e pela queniana Bornes Jepkirui, em 2:24.19.

De acordo com o sítio oficial da corrida checa na Internet, a atleta do Sporting tem como último registo a passagem aos 25 quilómetros, após 01:28.07 horas, quando seguia no sétimo lugar.

"Assim é a maratona...O que vos queria dizer não era isto, mas hoje não foi de facto um bom dia para mim e simplesmente não consigo explicar. O bom disto é que sempre há outro dia, outra oportunidade, outro objetivo, apesar de triste eu seguirei porque mais haverá para conquistar", escreveu a atleta do Sporting na sua página oficial no Facebook.

Na prova masculina, Rupp impôs-se ao etíope Sisay Lemma (02:07.02) e ao etíope Stephen Kwelio (02:09.42), segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto as etíopes Belaynesh Olija (02:25.13) e Amane Gobena (02:27.43) completaram o pódio feminino.