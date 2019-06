Saravia mais perto dos dragões e Benfica sobe parada por De Tomás

JN Hoje às 13:53 Facebook

Raúl de Tomás é uma das prioridades para reforçar o ataque do Benfica, mas os encarnados estão obrigados a um investimento superior ao que estava inicialmente previsto. Renzo Saravia está cada vez mais perto de ser tornar reforço do F. C. Porto.

F. C. Porto: Renzo Saravia está cada vez mais perto de se tornar reforço para 2019/20. Segundo o jornal O Jogo, a proposta de 5,5 milhões de euros que a SAD azul e branca fez pelo lateral-direito será suficiente para o contratar, estando a transferência presa por alguns detalhes. "Estou na idade certa para dar o salto. Se a transferência se concretizar será bem-vinda, se não, continuo feliz no Racing", disse o argentino no programa Oral Deportiva, da Radio Rivadavia.

Benfica: Raúl de Tomás é a grande prioridade para reforçar o ataque das águias para a nova época. No entanto, os encarnados vão ser obrigados a um esforço que não estava previsto. Dos 12 milhões reservados para garantir um avançado, Luís Filipe Vieira subiu a parada para 15 milhões e, na sequência das últimas informações, já deu luz verde para o investimento de 18 milhões de euros para assegurar os serviços do jogador de 24 anos, que está vinculado ao Real Madrid.

Gil Vicente: Os galos continuam a formar o plantel para o regresso à Liga e Leo Cordeiro é a mais recente aquisição. O médio, que representou o Sporting de Espinho nas duas últimas temporadas, assinou contrato com o Gil Vicente até 2021, juntando-se na Liga ao irmão Leandrinho, que representa o Rio Ave.

Lazio: Simone Inzaghi, de 43 anos, renovou até 2021. O nome do treinador estava a ser associado a clubes como Milan e Juventus, no entanto o presidente do clube italiano assegurou a continuidade do técnico. Desde que assumiu a equipa de principal da Lazio, em 2015/16, oriundo dos escalões de formação, Inzaghi já conta com dois títulos, uma Supertaça de Itália na época de 2017/18 e uma Taça de Itália em 2018/19. Num total de 156 jogos soma 82 vitórias.