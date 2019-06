Saravia oficializado no F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01, atualizado às 21:39 Facebook

O F. C. Porto anunciou, este sábado, o primeiro reforço para a nova época: Renzo Saravia. O argentino assinou um contrato válido por quatro épocas.

Saravia assinou pelo F. C. Porto este sábado, na Argentina, onde se encontra ao serviço da seleção para preparar a Copa América. O lateral direito argentino, de 25 anos, vem do Racing, onde passou as duas últimas épocas.

Nas primeiras palavras enquanto jogador do F. C. Porto, o Argentino mostrou-se encantado com a mudança:

"É uma felicidade enorme poder fazer parte deste grande clube, já me falaram maravilhas. Vou com muita vontade de triunfar, de vencer e de fortalecermos o clube", disse.

Na última temporada, Saravia disputou 27 jogos.