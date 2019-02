Sarri garante que "Kepa cometeu um grande erro e haverá consequências"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:22 Facebook

Em antevisão ao encontro frente ao Tottenham, o técnico do Chelsea abordou o episódio com Kepa e garantiu que "haverá consequências" para o guarda-redes espanhol.

"Kepa titular? Não sei, ainda tenho que decidir. Creio que está em forma, mas tenho de decidir com o grupo. A mensagem poderá ser Kepa em campo, ou fora. Ele cometeu um erro, um grande erro e haverá consequências. Se a consequência for jogar, deve estar pronto. Se a consequência for estar no banco, também tem de estar", atirou o técnico, afirmando que o guardião pediu desculpa.

"Falei com Kepa, claro. Ele pediu desculpa ao staff técnico, mas não foi suficiente. É por isso que se desculpou perante os colegas e o clube. Creio que cometeu um grande erro, mas não é preciso ser tão radical. Não queremos matá-lo", disse.

O prolongamento da final da Taça da Liga inglesa, entre o Chelsea e o Manchester City, ficou marcado por um momento insólito. Pouco antes da marcação das grandes penalidades que decidiriam o grande vencedor, Maurizio Sarri, treinador dos blues, foi ao banco buscar Willy Caballero para substituir Kepa, que até tinha apresentado algumas queixas físicas durante o encontro. Contudo, o guarda-redes recusou veementemente sair do relvado e ficou para defender os penáltis.