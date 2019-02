Sarri quis tirar Kepa mas guarda-redes fez "birra"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:04 Facebook

Na reta final do prolongamento no Chelsea - Manchester City, a contar para a final da Taça de Inglaterra, o técnico dos "blues" quis substituir Kepa mas o guarda-redes fez "birra" e recusou sair do relvado.

O prolongamento da final da Taça da Liga inglesa, entre o Chelsea e o Manchester City, ficou marcado por um momento insólito. Pouco antes da marcação das grandes penalidades que decidiriam o grande vencedor, Maurizio Sarri, treinador dos "blues", foi ao banco buscar Willy Caballero para substituir Kepa, que até tinha apresentado algumas queixas físicas durante o encontro.

Contudo, o impensável aconteceu: o guarda-redes recusou veemente sair do relvado e o técnico não achou piada ao episódio, ameaçando abandonar o recinto de jogo. Certo é que Kepa não saiu e ficou no relvado para defender os penáltis.

Veja o vídeo: