Schmeichel tentou salvar dono do Leicester: "Já nada havia a fazer"

O guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel foi o primeiro a chegar junto do helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha e, em entrevista, relatou o acidente.

"Infelizmente lembro-me de tudo. Recebi a visita de familiares, da Dinamarca, e levei-os a dar uma pequena volta pelo estádio. O helicóptero era sempre uma grande atração. Acenámos e começámos a ver o helicóptero subir. Já tinha visto aquilo centenas de vezes, era quase um ritual. Dava para perceber que algo estava mal", começou por contar o guarda-redes dinamarquês em entrevista ao Sky Sports. "

"Saí a correr do túnel e dei a volta para aquele lado do estádio. As pessoas que estavam por ali não perceberam o que aconteceu, e eu comecei a gritar para chamarem a polícia. Um dos seguranças veio atrás de mim. Tentámos aproximar-nos, e o segurança até se aproximou mais do que eu, tentou fazer algo. Mas tornou-se evidente, pelo calor, que não havia nada a fazer. E sim, foi horrível sentir essa impotência", disse o jogador do Leicester.

Schmeichel recordou fez ainda questão de recordar Srivaddhanaprabha, recordando um episódio com o dono do clube inglês.

"É muito fácil uma pessoa perder-se neste mundo de dinheiro, fama, fortuna. Mas ele era um tipo que não se importava com isso. Apenas queria ajudar as pessoas. Ele não precisava de comprar um clube de futebol, normalmente nunca são um bom investimento. Mas ele tinha paixão pelo Leicester, pela cidade e a prova disso foram os donativos que fez para a igreja e para o hospital. Quando parti o pé, tive de ir para Londres e íamos jogar com o Manchester em casa, na nossa época de regresso à Premier League. Ele foi ao hospital buscar-me e levou-me de helicóptero para Leicester, para eu poder ver o jogo com ele. Não tinha de o fazer, mas fez...", concluiu.