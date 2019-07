Schumacher "já vê as corridas na televisão"

Hoje às 10:19 Facebook

"Vi o último grande prémio com Michael Schumacher na casa dele", afirma Jean Todt, ex-CEO da Ferrari e atual presidente da FIA.

"Ele está a recuperar e já vê F1 na televisão", garante Todt, uma das pessoas mais próximas dos círculos de Michael Schumacher quando o alemão era piloto de Fórmula 1

O presidente da Federação Internacional Automóvel continua a ser uma das visitas mais frequentes de Schumacher e diz que os dois costumam assistir a corridas de automobilismo na casa do piloto, nos arredores de Genebra, na Suíça.

"Tenho sempre muito cuidado quando falo deste assunto, mas é verdade. Vi a última corrida com Michael Schumacher na casa dele, na Suíça. O Michael está nas melhores mãos e cuidam muito bem dele. Não desiste e continua a lutar", afirmou Todt, em entrevista à Radio Monte-Carlo.

Em janeiro, por altura do 50.º aniversário do ex-piloto, Todt já tinha revelado que assistia a provas de Fórmula 1 ao lado de Schumacher e que ainda assistiria a "muitas mais", o que levou a comunicação social a concluir, precipitadamente, que o piloto estava consciente e com a capacidade de reconhecer pessoas. Desta vez, para evitar mal entendidos, o ex-patrão da Ferrari destacou que a comunicação com Schumacher "não é a mesma", dando a entender que as melhorias do piloto são ainda limitadas.

Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui em dezembro de 2013 e não voltou a ser visto em público. Considerado um dos melhores de sempre na modalidade, o heptacampeão mundial de F1 esteve internado e em coma durante meio ano, até ser transferido para uma clínica de reabilitação. Em 2014, e após um enorme investimento para transformar a mansão suíça, nas margens do lago Léman, quase numa clínica privada, a mulher do ex-piloto, Corinna, e a restante família conseguiram levá-lo para casa e garantir todos os cuidados de saúde e de recuperação diários e constantes para que o ex-piloto continue a convalescer.