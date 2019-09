Scolari despedido do Palmeiras após derrota com Jorge Jesus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:40 Facebook

Luiz Filipe Scolari já não é o treinador do Palmeiras. O ex-treinador das seleções portuguesa e brasileira foi demitido depois da derrota frente ao Flamengo de Jorge Jesus.

É o fim de linha para Luiz Filipe Scolari no Palmeiras. "Felipão" tinha contrato até ao fim de 2020 mas não resistiu aos maus resultados recentes e foi demitido do Palmeiras. O anúncio da saída deu-se um dia depois de o Flamengo de Jorge Jesus ter derrotado o Palmeiras por 3-0 e reassumido a liderança do campeonato brasileiro.

Com a vitória, o Flamengo ascendeu à liderança do campeonato brasileiro de futebol, partilhada com o Santos, tendo ambas as equipas 36 pontos. O Palmeiras, que antes da Copa América era líder, caiu para o quinto posto, com 30 pontos.