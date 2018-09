Scolari nega acordo com o Sporting

07 Junho 2018 às 18:36 Facebook

"Neste momento não posso aceitar o convite", diz o ex-selecionador de Portugal, a propósito das notícias que o davam como próximo treinador da equipa de Alvalade.

"Fui abordado por uma pessoa nesse sentido, mas, neste momento, n​ão posso aceitar o convite", lê-se em nota da assessoria de imprensa de Luiz Felipe Scolari.

O treinador brasileiro, de 69 anos, deixou a seleção portuguesa em 2008. Treinou, depois, o Chelsea, o Bunyodkor, do Usbequistão, o Palmeiras, a seleção do Brasil, o Grêmio e os chineses do Guangzhou Evergrande.

Scolari era, segundo alguma imprensa nacional, um dos possíveis sucessores de Jorge Jesus no comando técnico dos 'leões'.

Alguns jornais noticiaram hoje a existência de contactos entre o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o técnico brasileiro, que está sem clube desde 2017, depois de ter deixado os chineses do Guangzhou Evergrande.

O Sporting, que vive uma crise diretiva, está sem treinador desde terça-feira, dia em que Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato, assinou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.