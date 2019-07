Scolari: "Pode cair o avião, e se morrerem alguns, até solto foguetes"

Hoje às 10:56 Facebook

O que estava para ser uma piada de Luiz Felipe Scolari causa espanto e choque social no Brasil.

Num país, o Brasil, e ainda mais num meio, o do futebol, onde ainda está tão tristemente presente a queda do avião da Chapecoense, Luiz Felipe Scolari, treinador do Palmeiras, não as mediu e produziu declarações muito polémicas. "Pode cair o avião e, se morrerem alguns, até solto foguetes".

Ora, o que no entender do ex-selecionador de Portugal estava para ser uma piada depressa originou o choque social no Brasil, até porque a própria equipa do Palmeiras viveu, na semana passada, "momentos de terror", devido a problemas no avião que a transportava à Argentina para o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, com o Godoy Cruz.

As controversas declarações de Scolari foram produzidas esta terça-feira, em conferência de Imprensa, após o final do jogo - 4-0 ao Godoy Cruz (2-2 na Argentina) - que apurou o Palmeiras para os quartos de final da Taça dos Libertadores. E tudo a propósito de o "Verdão" ainda poder alterar na lista de jogadores inscritos para o que resta do torneio, equivalente sul-americano da Liga dos Campeões.

"O Mattos [diretor de desportivo], o presidente e o Cícero [diretor para o futebol] vão mexer com os nomes que eu der, mas eu não vou falar aqui agora. Até porque o avião pode cair amanhã e morrer todo o mundo. Se morrerem alguns, até vou soltar foguetes", disse o técnico.

Perante o espanto dos jornalistas, Scolari tentou emendar: "Não jogadores... Vocês não entenderam a piada. Eu vou esperar pela semana, esperar o que vai acontecer".

Antes do jogo na Argentina, na primeira mão da eliminatória, a equipa do Palmeiras viveu uma experiência angustiante. O avião que transportava a equipa teve problemas na aterragem em Mendoza e, após duas tentativas falhadas, teve de voltar a Buenos Aires. Jogadores, técnicos e restante staff contaram que viveram "momentos de terror".