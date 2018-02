"Se alguém pôs um rival fora da luta não fui eu", diz Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 13:04 Facebook

Treinador do F. C. Porto acredita em corrida a três pelo título nacional e sublinha a importância do jogo deste domingo em Chaves. Champions fica para depois.

Na antevisão da deslocação a Trás-os-Montes, feita este sábado, Sérgio Conceição falou sobre a luta pelo primeiro lugar do campeonato e sobre a aproximação do Benfica ao topo da tabela. "Se houve alguém que pôs um rival fora da luta, não foi o treinador do F. C. Porto. Temos dois rivais muito fortes, mas o que fazem só será importante se nós não fizermos o nosso trabalho. Estamos na frente e queremos manter o primeiro lugar", disse.

Sem apontar ainda baterias à partida de quarta-feira com o Liverpool, o técnico portista salientou a necessidade de manter o foco na Liga portuguesa, o "principal objetivo" da temporada: "O jogo mais importante é este [em Chaves]. A gestão que possamos fazer dos jogadores tem a ver com o momento deles e não a pensar em daqui a três ou quatro dias. Estamos totalmente focados e comprometidos neste jogo".

Assumindo que não poderá contar em Chaves com os lesionados Danilo, Marcano, André André e Aboubakar, Conceição elogiou a equipa flaviense, dizendo que está a fazer um "trajeto muito interessante" no campeonato e não deu grande significado ao recente triunfo sobre o Sporting, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal: "Ficámos com a sensação de dever cumprido, mas não mais do que isso. Este resultado não terá expressão se não passarmos à final do Jamor".

Sobre a possibilidade de alguns jogadores do plantel saírem para mercados que ainda não estão fechados, o técnico dos dragões ironizou. "O único que pode sair é o treinador, se tiver três ou quatro resultados menos bons... Quanto aos jogadores, não acredito que saia ninguém".