Sébastien Ogier continua líder em Monte Carlo, Mikkelsen abandona

O piloto francês Sébastien Ogier (Ford), pentacampeão do mundo, conservou esta sexta-feira a liderança do rali de Monte Carlo, primeira prova do mundial de 2018. .

Com um total de 2:07.15,4 horas, o gaulês supera o anterior colega de equipa, o estónio Ott Tanak (Toyota), por 14,9 segundos, e o espanhol Dani Sordo (Hyunday), por 59,7.

O norueguês Andreas Mikkelsen (Hyunday), que iniciou o dia na segunda posição, foi forçado a abandonar, devido a problemas mecânicos com o alternador, na partida para a quarta especial.

Os finlandeses Esapekka Lappi e Jari-Mati Latvalla, ambos da Toyota, estão a 1.09,9 e 1.10,1 minutos, respetivamente, completando os cinco primeiros e disputando com Sordo um lugar no pódio.

O belga Thierry Neuville (Hyundai), vice-campeão do mundo em título, e que teve problemas na primeira especial, está apenas em nono, a 4.04,01 minutos.

Desde 2014 que Sébastien Ogier, de 34 anos, venceu sempre em Monte Carlo, a primeira prova do Mundial.

No sábado, disputam-se mais cinco especiais sendo que o rali termina no domingo, com as derradeiras quatro.