Sébastien Ogier impõe-se no arranque do rali de Monte Carlo

O francês Sébastien Ogier (Ford), pentacampeão do mundo de ralis, assumiu a liderança do rali de Monte Carlo, após as duas primeiras provas especiais de classificação, disputadas quinta-feira.

Apesar de ter sofrido percalços durante a etapa, como um pião sem consequências, Ogier impôs-se ao norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai) em 17,3 segundos e ao espanhol Dani Sordo (Hyundai) por 25,6 segundos.

O belga Thierry Neuville (Hyundai), vice-campeão do mundo em título, está a 4.18,20 minutos do líder, sobretudo devido a problemas sentidos na primeira especial.