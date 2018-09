Secretário de Estado admite SMS mas rejeita pressão pró-Benfica

Luís Mota Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve hoje, quinta-feira, na audição da Comissão de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude, a responder a perguntas dos deputados dos grupos parlamentares e reconheceu que enviou a SMS à ex-vogal do Instituto Português do Desporto e Juventude, Lídia Praça, com o contacto do advogado do Benfica. No entanto, o governante rejeitou qualquer pressão a favor do clube da Luz.

Rebelo explicou que enviou apenas "um SMS com um número de telefone" na sequência de "uma conversa telefónica". E detalhou o conteúdo da mesma. O secretário de Estado afirmou, no referido telefonema, segundo o próprio: "Recebi aqui o representante desta entidade, que me pôs a questão e acho que sendo da competência do IPDJ, parece-me que tenho de encaminhar para si". De acordo com o governante, a resposta de Lídia Praça foi: "Temos todo o interesse em resolver. Vou marcar uma reunião. O sr. secretário de Estado tem o contacto?".

Além de assumir o envio da mensagem, João Paulo Rebelo reconheceu que "houve orgulhosamente intervenção direta". "Hoje quem prevarica pode ser sancionado", afirmou, vincando, ainda, a ausência de pressão a favor das águias: "Não sei, de resto, onde é que vão buscar teses de favorecimento".

O secretário de Estado deixou, também, alguns recados ao anterior presidente do IPDJ, Augusto Baganha. "Eu sou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, respondo por tudo o que está sob a minha tutela. Se fosse presidente de um instituto, respondia por tudo o que acontece nesse instituto. Não descarto matérias para colegas", afirmou, referindo-se em alusão ao facto de Baganha ter assinado a decisão de interdição do Estádio da Luz, por incumprimento no regulamento de segurança, mas ter deixado para o vice-presidente, da altura, Vítor Pataco, a notificação que colocaria em vigor a sanção.