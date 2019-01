Secretário de Estado está "envergonhado" após meias-finais da Taça da Liga

A. G. Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade e ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga, informou que não vai estar presente na final da Taça da Liga.

O anúncio foi feito na página pessoal no Facebook e ganhou contornos polémicos. "Acabei de cancelar a minha ida à final da Taça da Liga. Depois destas duas meias-finais fiquei esclarecido. E envergonhado", escreveu, acompanhado com o vídeo do golo anulado aos arsenalistas. Natural de Braga, José Mendes foi presidente da Assembleia-Geral da Liga durante dois anos, 2014 e 2015. Além disso, é sócio do Braga e, em 2017, festejou na tribuna presidencial um golo dos minhotos ao F. C. Porto.