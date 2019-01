Seferovic e João Félix titulares no Benfica frente ao Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:16, atualizado às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe este domingo o Rio Ave em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga. Seferovic e João Félix são as novidades no onze dos encarnados. Salvio também vai a jogo.

Para este encontro, o treinador interino Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Rafa e Ebuehi e o castigado Jonas. Do lado dos vila-condenses, são sete as ausências: Joca, Nuno Santos, Borevkovic, Gelson Dala, Diego Lopes e Tarantini, lesionados, e Fábio Coentrão, castigado.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, João Félix e Seferovic.

Onze do Rio Ave: Léo Jardim; Nadjack, Buatu, Nélson Monte, Mattheus Reis; Jambor, João Schmidt; Gabrielzinho, Bruno Moreira, Galeno e Vinícius.

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora). O videoárbitro será Jorge Sousa (Porto).