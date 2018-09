Seferovic e Rafa quebram jejum e Benfica goleia na Madeira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

O Benfica goleou (4-0), este domingo, o Nacional, na Madeira, num jogo em que Seferovic regressou aos golos após um jejum de oito meses e Rafa estreou-se a marcar na Liga. Fejsa lesionou-se ainda na primeira parte.

Os encarnados entraram melhor no encontro e chegaram à vantagem aos 28 minutos, por Seferovic. Após uma transição rápida a meio-campo iniciada em Gedson, o médio entregou a Salvio, que desmarcou Seferovic com um passe para as costas da defesa. Júlio César apostou no fora de jogo, correndo erradamente para frente, enquanto o avançado suíço seguia em sentido contrário, para a baliza, sobre a direita do ataque. À saída de Daniel, atirou rasteiro e cruzado ao poste mais distante e inaugurou o marcador.

Pouco depois, ao minuto 30, o azar bateu à porta de Fejsa. O sérvio lesionou-se no encontro, dando lugar a Alfa Semedo. Aos 40 minutos, o Nacional teve a primeira jogada de perigo. Camacho driblou André Almeida e tentou cruzar mas valeu a atenção de Rúben Dias, que atirou a bola para fora.

Em cima do intervalo, mais um golo para o Benfica. Gedson intercetou um mau passe de Júlio César para Marakis e meteu rapidamente em Pizzi, que desmarcou Seferovic sobre a esquerda. O suíço efetuou um bom cruzamento ao segundo poste e Salvio, de cabeça, aumentou a vantagem dos encarnados.

Na segunda parte, o Benfica continuou a dominar o encontro e a ter as melhores oportunidades do encontro, chegando novamente ao golo ao minuto 76. Grimaldo recebeu um passe longo da direita de Pizzi e rematou sem hipótese de defesa para Daniel.

No último lance do encontro, Rafa aproveitou uma boa assistência de Pizzi e, isolado, bateu Daniel selando o marcador.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Aves e o Nacional defronta o Feirense em Santa Maria da Feira.