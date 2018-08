Seferovic e Salvio no onze titular frente ao PAOK

JN Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Seferovic e Salvio são as grandes novidades no onze encarnado para o jogo da segunda mão dos playoffs de acesso à liga dos Campeões, na casa do PAOK.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Salvio, Cervi, Pizzi e Seferovic

Onze do PAOK: Paschalakis; Léo Matos, Varela, Crespo e Vieirinha; Maurtício e Cañas; El Kaddouri, Pelkas e Limnios; Prijovic

Suplentes Benfica: Svilar, Conti, Alfa Semedo, Zivkovic, Rafa, João Félix e Facundo Ferreyra

Suplentes do PAOK: ​​​​​​​Rey, Shakhov, Khacheridi, Akpom, Kitsiou, Warda e Léo Jabá