Seferovic fora do onze do Benfica

Bruno Lage poupa vários titulares, incluindo o avançado suíço, no jogo com o Eintracht de Frankfurt.

O treinador da equipa da Luz deixa de fora nesta primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, para além de Seferovic, três habituais titulares (André Almeida, Ferro e Pizzi), substituídos por Corchia, Jardel e Gedson.

No Eintracht, atual quarto classificado da Bundesliga, o avançado Gonçalo Paciência (ex-F. C. Porto) começa no banco. O sérvio Jovic, que joga na equipa alemã por empréstimo das águias, será titular.

Eis o onze do Benfica: