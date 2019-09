Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:37 Facebook

O suíço Seferovic entrou na segunda parte do encontro com o Leipzig, para render Cervi, e marcou o único golo dos encarnados. Depois de reduzir para 2-1, o avançado do Benfica mandou calar os adeptos.

Veja o momento:

O Benfica perdeu (2-1), esta terça-feira, frente ao Leipzig no Estádio da Luz na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Timo Werner (2) e Seferovic foram os autores dos golos.