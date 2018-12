Seferovic no ataque do Benfica para a despedida da Liga dos Campeões

Hoje às 18:59 Facebook

O avançado suíço Seferovic vai ser a opção mais ofensiva do Benfica, no jogo desta quarta-feira (20 horas), na Luz, frente ao AEK Atenas, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com as águias já afastadas dos oitavos de final, a partida destina-se, apenas, a cumprir calendário.

Em relação ao triunfo do último sábado (1-0), no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, para o campeonato português, Rui Vitória, técnico das águias, promove as entradas no onze de Seferovic, Alfa Semedo e João Félix, em detrimento de Jonas, Fejsa e Zivkovic, sendo que este último vai começar o encontro no banco. Já Jonas e Fejsa serão poupados, a pensar nos compromissos que se avizinham.

Após cinco jornadas, o Benfica está em terceiro lugar do Grupo E, com quatro pontos, enquanto o AEK é o quarto e último e ainda não pontuou. Os encarnados já não têm hipótese de se apurar e serão desviados para a Liga Europa, enquanto os gregos ficarão irremediavelmente na derradeira posição e serão eliminados das competições europeias. Neste agrupamento, Bayern Munique e Ajax são as equipas apuradas para os oitavos de final da Champions.

Onze do Benfica frente ao AEK: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Gedson, Alfa Semedo, Pizzi e João Félix; Rafa Silva e Seferovic