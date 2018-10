Seferovic quebra enguiço do Benfica frente ao F. C. Porto na Luz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:43 Facebook

O Benfica venceu, este domingo, o F. C. Porto no Estádio da Luz em jogo a contar para a sétima jornada da Liga. Seferovic foi o autor do único golo do encontro e Lema foi expulso aos 82 minutos.

Com casa cheia, o Benfica tentava a primeira vitória frente ao F. C. Porto na era Rui Vitória e os azuis e brancos pretendiam continuar a ser a equipa que mais vezes ganha às águias no reduto do rival. Numa primeira parte equilibrada - mais transpirada do que inspirada - foi o F. C. Porto a dar os primeiros sinais de perigo. Logo aos seis minutos, Soares fugiu a Grimaldo na direita e rematou mas valeu a defesa do guarda-redes dos encarnados.

Como resposta, dez minutos depois, Pizzi cobrou um livre a meio-campo e meteu a bola nas costas de Felipe, onde apareceu Seferovic, mas Casillas saiu da baliza e afastou o perigo.

Perto do final da primeira parte, o F. C. Porto reclamou de uma grande penalidade por alegada falta de Rúben Dias sobre Marega e, pouco depois, Seferovic, isolado por Cervi, teve uma oportunidade de ouro para inaugurar o marcador mas rematou ao lado.

A segunda parte do encontro teve mais oportunidades. Os encarnados entraram melhor e, aos 60 minutos, Casillas foi obrigadao a fazer uma defesa apertada a um bom remate de Gabriel. Mas, pouco depois, o golo.

Após um lance rápido, no qual Pizzi recebeu um grande passe de Gabriel, o médio assistiu, de cabeça, Seferovic para um remate fortíssimo para o lado direito da baliza. Casillas ainda tentou mas não conseguiu evitar o golo dos encarnados.

Em vantagem, a equipa da casa ia controlando o jogo mas, aos 82 minutos, ficou reduzida a dez após a expulsão de Lema, que este domingo alinhou no lugar do lesionado Jardel. O central viu o segundo cartão amarelo após uma falta sobre André Pereira e saiu do relvado sob aplausos dos adeptos.

Reduzidos a dez, o Benfica sofreu até ao fim para agarrar o triunfo. Brahimi fez a bola rasar o poste, depois de uma diagonal na área, na ressaca de um lançamento lateral e Rúben Dias, que este domingo esteve em destaque, cortou o último lance de perigo do jogo.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 17 pontos e salta para a liderança do campeonato, em igualdade com o Braga, enquanto o F. C. Porto fica em terceiro, com 15, e sob ameaça do Sporting (13), que visita este domingo o Portimonense.